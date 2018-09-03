今晴朗各地高溫可達35度 明起西南風增強天氣不穩

今日各地天氣晴朗，中午前後感受偏熱，午後各地山區則有機會發生局部雷陣雨。（資料照）

2018-09-03 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕今日因水氣減少，天氣較為穩定，在天氣晴朗的狀況下，中午前後感受偏熱，午後各地山區則有機會發生局部雷陣雨。

今日由於天氣晴朗，西半部及東北部高溫可達33至35度，花東也有32度左右，白天紫外線指數也容易達過量或危險級，民眾進行戶外活動時應注意防曬和補充水分以預防中暑。至於降雨方面，受到海陸風輻合影響，中南部沿海清晨至上午間有零星短暫陣雨，午後在各地山區也有機會發生局部雷陣雨。

今日空氣品質部分，風力增強，指標污染物以細懸浮微粒為主，北部、竹苗、中部及高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

週二、週三（4日、5日）水氣漸增、西南風稍增強，南部有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，其他各地大致仍維持多雲天氣，不過環境漸趨不穩定，除山區及平地出現午後雷雨的機率都會提高。週四、週五（6日、7日）西南風減弱，南部轉為午後雷雨的天氣型態；隨著北方鋒面系統逐漸形成、水氣稍增，北部及東半部地區有時會有一些局部短暫陣雨出現，其他各地則大多是多雲到晴，不過仍須留意較明顯的午後雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 35 26 ~ 33 25 ~ 31 25 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）