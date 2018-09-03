知名企業出手重振墾丁 10億商城搭配演唱會盼創新商機

墾丁地區今年觀光業相當淒涼。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-03 00:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區今年面臨20年最嚴重觀光大海嘯，不少業者年底可能棄守之際，國內知名財團傳出在墾丁地區投資10億元，打造超過萬坪的大型商城，搭配能舉辦歌唱節目室內場地，未來將定期找來大咖舉辦演唱會，重新創造不同於夜市的墾丁夜生活商機，找回流失多年的年輕觀光族群。

「墾丁需要健康又有新鮮感的刺激！」負責商場規劃的人員說，墾丁是全台灣唯一有「夜生活」的旅遊勝地，多年來卻因為危害身心的毒趴消息，加上全台千篇一律的夜市攤，造成觀光客對墾丁失去興趣，即便美景依舊也難挽頹勢。

規劃人員透露，雖然外界負面消息不斷，但這家企業對墾丁商機極富信心，除了規劃大型商店、美食街，還打造超大型影視基地，未來除了長期舉辦歌舞比賽節目，還會定期邀請A咖歌手藝人舉辦售票演唱會，重新吸引年輕族群回到墾丁，也刺激當地原有商家求新求變。

同樣看著墾丁觀光起落的一名資深業者提到，墾丁觀光下滑之際，恆春古城內商機勉強持平，許多觀光客改到城內消費，業者們應該保持原來純樸風格，維持恆春城內既有的慢活步調，陪伴重傷的墾丁地區重新站起來。

一名在墾丁大街營業多年的業者輝哥則認為，在商機低迷之際，政府機關該介入整頓當地污水排放入海問題、統一規劃攤販特色及標價，業者也該換掉當年迎合大量中國客的營業方式，創造精緻又具當地特色的商品美食，「墾丁絕非『雪崩、海嘯』能擊倒」。