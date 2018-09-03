名店迪迪小吃、金灘pub紛傳停業 墾丁慘遇觀光大海嘯

迪迪小吃驚傳營業至九月底，貼出公告。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-03 00:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大街繼去年元老級pub「金灘」無預警歇業後，屹立超過20年的業者「迪迪小吃」近期驚傳九月底將吹熄燈號，雖強調身體因素、不全因為景氣，但老店接連撐不住的消息，也被形容有「海嘯」襲來。

早年墾丁三大名店僅剩「AMY'S CUCINA」餐廳苦撐，也大嘆今年營業額大砍超過6成，至少還須3年「落底」，幾名老墾丁業者認為，是時候放棄破壞環境、追求低價的消費者了，唯有商品精緻化、做出差異性，才有機會吸引優質客重回墾丁。

「迪迪小吃」生意總是川流不息，十年前沒有預約排隊，絕對沒有位置用餐，如今假日營業仍火燙，這幾天卻貼出「本餐廳驚整體評估與內部調整，迪迪小吃店訂於：107年9月30日為最後營業日，萬分感謝所有的顧客多年以來對迪迪小吃店的支持與關愛。謝謝！後會有期！」震撼消息很快傳遍恆春半島，不少業者大嘆今年觀光業難做，有如「回到過去。」

帶起墾丁南洋風味餐廳風潮的「迪迪小吃」，1994年首度在墾丁大街出現，一開始是在pub內的美食攤位，後來轉型店面方式經營，從大街上搬遷至大灣路，最近12年落腳在墾丁大街的小巷內，包括蝦醬炒飯、特製炸雞、媽媽乾炒河粉、泰式酸辣魚都是老饕必點，也帶起當地南洋菜餐廳風潮，一度成為墾丁大街的美食特色，但「祖師爺」地位24年屹立不搖。

對於各種停業傳言，業者易大姊首度正面回應，強調身體健康狀況不堪負荷，大環境只是因素之一，「決定選在適當的時間休息」，預計休息一、兩年時間，除了「維修」身體也持續研發菜色，「迪迪未來一定會再回到墾丁！」

曾經引領墾丁大街PUB風潮的「金灘」早在去年10月也悄悄收攤，創店元老何國仲回憶當年說，1994年間的墾丁大街人潮仍少，當時齊秦、東方快車、林志穎等藝人最愛到墾丁度假，晚間就會到pub小酌放鬆，也在那時周邊開始出現擺攤人潮，「金灘」為了增加新鮮感不斷轉型變化，無奈近幾年實在無力再經營。

僅存的20年墾丁名店「AMY'S CUCINA」業者莊哥說，墾丁從當年400萬旅遊人數攀升至近千萬，供給的旅宿餐廳同步攀升，如今需求回到當年，供給卻是當年一倍以上，連老店都少了六成生意，而且看起來狀況還未「落底」，這狀況絕非政府造成，只能等待重新洗牌維持好當地環境，品質持續提昇，自然會吸引優質觀光客重回墾丁。

1995年間的迪迪小吃跟金灘都在墾丁大街北端。（記者蔡宗憲翻攝）

1992年左右的金灘在墾丁大街北端，當年墾丁大街仍相當荒涼。（記者蔡宗憲翻攝）

迪迪小吃生意相當好。（記者蔡宗憲翻攝）

迪迪小吃招牌炸雞。（記者蔡宗憲翻攝）

超過20年的「AMY'S CUCINA」餐廳。（記者蔡宗憲翻攝）

迪迪招牌的起司蛋糕。（記者蔡宗憲翻攝）

迪迪小吃驚傳營業至九月底。（記者蔡宗憲攝）

三大20年名店僅剩「AMY'S CUCINA」餐廳苦撐。（記者蔡宗憲攝）

「金灘」去年悄悄收攤，目前改為各式店面。（記者蔡宗憲攝）