有愛無礙 桃市身障街藝、庇護工場中秋禮品同台尬人氣

「2018桃園身障街藝之美音樂會」暨「庇護工場中秋禮品促銷嘉年華」活動，由藝人朱俐靜擔任愛心大使。（記者李容萍攝）

2018-09-02 23:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府勞動局為推廣桃園庇護工場中秋節禮品及行銷身障街頭藝人，2日晚上在中壢區銀河廣場舉辦「2018桃園身障街藝之美音樂會」暨「庇護工場中秋禮品促銷嘉年華」活動，由藝人朱俐靜擔任愛心大使，首演為這次活動量身編寫的應援歌曲「愛無礙」，10組身障街頭藝人也接力進行歌唱表演、樂器演奏或造型氣球藝術等表演，共度充滿愛的能量的夜晚。

現場另有6家庇護工場設攤展售蛋黃酥、鳳梨酥、手工餅乾、廣式月餅、北歐鬆塔、健康無毒蔬菜及各式中秋節禮盒，同時提供視障按摩服務。民眾即起可至「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」網站選購。

桃園市長鄭文燦表示，桃園庇護工場現有6家，預計今年和明年各再籌備2家，每位身障天使都很有能力和才華，也具有專注、細心和認真的特質，庇護工場商品種類多、品質好，產品都通過認證，會持續鼓勵政府單位、學校或私人企業踴躍採購庇護工場商品。

鄭文燦還說，桃園領有身障手冊的市民約8萬名，約2萬名有工作技能，已就業者約1萬4000名，從事電腦、程式設計、工廠生產、食品烘焙、家政等各式工作，市府會持續努力提供更多類型的職能訓練，讓每位身障朋友都能「有頭路」，展現喜悅、自信和笑容。

另外，桃園市現有58組身障藝人或團體，市府將製作光碟發送各單位行銷推廣，請各單位支持身障藝人，也期望各行各業都能接納身障朋友，提供更多表演機會給身障藝人，讓他們有更多舞台展現自己。