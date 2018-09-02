500元上的球隊是他帶的 陸永茂：希望別跟著他退休

2018-09-02 22:49

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣私立中道中學2000年7月成立青棒隊，受限外在環境，今年度被迫停招；中道青棒隊是由知名基層教練陸永茂一手栽培；預計明年退休的他形容，中道棒球隊是他的「獨生子」，受訪時感慨，「不希望帶了19年的球隊，跟著他一起退休」，若球隊需要他，願站出來堅持下去。

60歲的陸永茂為台灣知名基層教練，1993年擔任台東南王國小棒球隊教練，1997年，率南王拿下第5屆關懷杯少棒錦標賽冠軍，隔年衛冕成功，小選手將球帽拋向空中慶祝的畫面，被選為500元鈔票圖案。

2000年中道中學要成立青棒球隊，陸永茂在校方懇託下，出任青棒隊總教練，從零開始打造球隊。育有1女的陸永茂以「獨生子」形容中道青棒隊，他說，每個球員都是他的孩子。不過，中道棒球隊今年停招，明年球隊命運未卜，陸永茂坦言「非常難過」。

他說，宜蘭除三星國小、國中棒球隊外，其餘都非正規球隊，好的球員被外縣市獎學金吸引外流，如花蓮、桃園、新北都開出獎學金留人，但宜蘭3級棒球卻苦缺地方政府支持，「有槍但沒子彈」，是中道面臨危機主因。

陸永茂坦言，中道是私立學校，經費都要自己籌措，縣府支持力量小，久了也令校方灰心。另外，在地企業贊助投入少，學校幾乎是仰賴外縣市企業支持，「宜蘭僅一支木棒青棒隊，地方卻不團結，都往外跑」。

他指出，中道青棒隊成立之初，就是希望成為宜蘭學子踏入職棒的「敲門磚」，且玉山盃、王貞治盃等全國賽事，也以「縣」為代表，若少了中道，宜蘭將無球隊可代表出征。

陸永茂預計明年退休，他感慨，他不希望球隊因為他退休而跟著解散，若學校有需要，他也可以延遲退休，繼續為球隊付出。