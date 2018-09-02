網傳外籍看護虐待8旬翁 中市府：未獲通報

2018-09-02 21:52

〔記者張菁雅／台中報導〕有網友在臉書「爆料公社」po文及影片，指控80歲的爺爺常遭印尼看護虐待，包括硬塞食物、甩耳光、腳踹臉等。一度傳出發生在台中，但台中市政府勞工局表示，沒有接獲相關個案通報，而若外勞虐待情形屬實，雇主可要求停聘，並對外勞提出傷害賠償。

從影片中清楚看到外籍看護拿湯匙網對老翁猛塞食物，還打頭、打臉、甩耳光，還舉起腳往老翁的臉上踹。網友po文指出，「人老了就只能被這種人凌虐嗎？一定要拍到影片才能趕走印尼看護嗎？沒拍到的地方不知被欺負成甚麼樣？當80歲的老人告訴你，他被印尼看護打時卻苦無證據，這就是台灣的現狀吧」，等到法律程序跑完，外勞早跑了。

勞動部今天下午一度表示事件發生在台中，但台中市勞工局表示，沒有接獲相關個案。勞工局也說，如果外勞虐待雇主屬實，雇主可根據「就業服務法」要求停聘，並根據「刑法」及「民法」要求傷害賠償，而該外勞將依法被遣返回國，且永不得回到台灣工作，雇主可要求勞工局同意由另一外勞接替原外勞工作，不受原本聘僱外勞時間限制影響。

勞工局也說，如果雇主未向仲介公司反映外勞不適任，仲介公司就沒有責任；若仲介公司明知外勞不適任卻未處理，導致雇主遭虐受傷，該局將依照情節輕重，處仲介公司6萬至30萬元不等罰鍰。