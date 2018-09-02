真的「吃螺絲」？ 網友爆連鎖店吃鍋貼驚見螺絲

悲慘遭遇讓他也只能慶幸：「至少不是吃到生鏽的」。（圖擷自爆料公社）

2018-09-02 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文表示，在新北市一間鍋貼連鎖店用餐時，赫然發現鍋貼內包有一枚螺絲釘，讓他也只能慶幸：「至少不是吃到生鏽的。」

這名網友今（2）日晚間在《爆料公社》發文稱，用餐時不幸吃到包著螺絲的鍋貼。從原PO附上的照片可見，一枚光滑閃亮螺絲釘就黏在鍋貼的皮上，原PO也表示店家對此已有所補償，而自己也沒有要再跟該店計較的意思，不過還是提醒網友吃東西要慢慢吃，避免像他一樣吃到「加料」食物。

網友對此則紛紛在留言處關心「你還好嗎？」、「牙齒還在嗎？」、「以後都要先剖開才能入口了」、「希望你牙齒還健在」，也有網友開玩笑地說，「增加鐵質吸收」、「原來吃螺絲是真的」。

不過也有網友認為吃到螺絲實在太扯，質疑原PO是自己將螺絲釘放在鍋貼中的，「有點疑問，吐的東西呢？不會其他都吃進去，只剩這一塊？這一塊不像吃過的」。

對此，原PO也補充說明，表示螺絲釘從自己嘴裡吐出來的時候還黏在皮上，根本沒必要去搞後製，發文只是希望大家在吃包餡的食物時要注意一下。