大太陽來了！ 各地高溫晴朗 紫外線也過量

近來天氣日趨穩定，天氣高溫晴朗，雖然沒有頻繁的雷陣雨，但中南部沿海地區上午時仍可能有零星短暫陣雨，下午山區也可能發生局部雷陣雨。（資料照）

2018-09-02 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕近來天氣日趨穩定，雖然沒有頻繁的雷陣雨，但中南部沿海地區上午時仍可能有零星短暫陣雨，下午山區也可能發生局部雷陣雨；各地高溫在32至35度，而由於天氣晴朗，除了台南市的紫外線指數達「高量級」外，其他地區皆達「過量級」；各地的空氣品質也都維持在「普通」至「良好」等級。

據《中央氣象局》預報，明天（9月3日）因為水氣減少，天氣趨於穩定，但受到海陸風輻合影響，清晨至上午之間，中南部沿海可能發生零星短暫陣雨，而下午過後各地山區也可能發生局部雷陣雨；氣象局提醒，在山區附近活動的朋友需多留意午後的天氣變化。

另外，第21號中度颱風「燕子」，在今日（9月2日）下午2點時，位在台北東北方約1350公里的海面上，未來將朝向日本南方海面逼近，預估8月4日、5日會侵襲日本；雖然對台灣的天氣沒有直接影響，但今天（9月2日）到4日，台灣東半部、恆春半島、北部及馬祖等外海可能會發生長浪，海面浪高可達2至3公尺，民眾在海邊活動時請注意安全。

溫度方面，西半部及東北部高溫預計可達33至35度，花東地區也有32度左右，中午時刻偏熱；氣象局提醒，民眾若從事戶外活動，請注意做好防曬準備並補充水分以預防熱中暑。

紫外線方面，白天的紫外線指數也容易達「過量」或「危險級」；除了台南市的紫外線指數達「高量級」，其他地區皆達「過量級」。

氣象局提醒，民眾出門在外記得做好防曬準備，並盡量不要在上午10點至下午2點這段時間內，於烈日下活動。

空氣品質方面，明天（3日）因風力增強，指標污染物以細懸浮微粒為主；北部、竹苗、中部及高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

第21號中度颱風「燕子」，在今日（9月2日）下午2點時，位在台北東北方約1350公里的海面上，未來將朝向日本南方海面逼近，預估8月4日、5日會侵襲日本。（圖擷取自中央氣象局）

西半部及東北部高溫預計可達33至35度，花東地區也有32度左右，中午時刻偏熱。（圖擷取自中央氣象局）

除了台南市的紫外線指數達「高量級」，其他地區皆達「過量級」。（圖擷取自中央氣象局）