翻轉小校轉型實驗學校免裁併 王紹先獲師鐸獎

2018-09-02 22:25

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新埔鎮北平國小一度面臨裁併危機，校長王紹先帶領團隊規劃實踐特色課程，並引進華德福教育精神，轉型成為9年一貫的華德福實驗學校，成功扭轉頹勢，學生人數倍增，不僅學校獲得閱讀及藝術與人文特色學校的肯定，王紹先也獲教育部頒發師鐸獎。

位在新埔太平窩水梨重鎮的北平國小，因人口外流嚴重，100學年新生只剩1人，給新任校長的王紹先極大挑戰。考量學童半數來自弱勢家庭，校方致力發展口琴，讓孩子有音樂陪伴，沒想到孩子努力學習表現優異，曾錄製CD義賣募款，在亞太口琴節比賽中大放異彩。

為免學校遭裁併，王紹先帶領團隊透過對話、討論來凝聚共識，發展學生亮點、推動閱讀教育、規劃特色課程，7年來陸續完成口琴、農耕、建築及藝術等課程，為轉型實驗學校打下深厚基礎。

在師生齊心努力下，北平國小突破了許多困難，終於在106學年度正式掛牌北平華德福實驗學校，107學年度並延伸到國中；國小招生部分，吸引7、8成外地家長跨區送小孩就讀，但因僧多粥少，抽籤錄取率不到5成。

王紹先表示，華德福教育精神以藝文為根基，設計善美真特色課程，發展品德、藝術、閱讀、生態，強調動手做的體驗。不同於現行體制教學，上課採主課程（語文、數學、自然、史地）和副課程（各種藝術教學）搭配方式，依序集中教學；沒有考試，也不打成績，而是以學生平時的學習狀況、作業及參與活動表現等，作為綜合評量的依據。

「透過華德福教育，希望孩子在求學的過程中，察覺自己是怎樣的人，同時找到自己的人生道路與使命。」王紹先說。

北平曾是新竹縣教育儲蓄戶中心學校，為全縣及弱勢兒童服務；自100學年至今，北平也是新竹縣藝文深耕中心學校，用藝文豐富偏鄉孩子的生命。此外，該校更榮獲閱讀實務發表暨磐石學校特優等多個獎項的肯定。

「視學如子！」王紹先說，從小受父親的影響，期許要當一個教育家，在教育界服務29年堅持信念，不斷自我充實。100年到北平首任校長，即翻轉偏鄉教育，為學校找到永續經營之道；此外，他自許為首席教師，每年進行50節的物理課教學，更獲得家長的認同。