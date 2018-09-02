台中10大伴手禮出爐 綠川餅獲評審團大獎

台中10大伴手禮出爐 ，得獎業者與市長林佳龍（右6）合影。（記者張菁雅攝）

2018-09-02 22:36

〔記者張菁雅／台中報導〕第10屆台中市十大伴手禮票選活動連續兩天在台中公園舉行，入圍的100家業者經過競逐，今日傍晚公布得獎名單，並由市長林佳龍頒獎，其中，九久太陽食品的綠川餅除了獲選為十大伴手禮，同時奪下評審團大獎。

由台中市工商發展投資策進會舉辦的10大伴手禮，今年邁入第10屆，業者參賽踴躍，共有200家報名，由評審團選出100間入圍店家，在台中公園設攤展售，並邀請民眾到場投票。今年除了10大伴手禮首獎10名、評審團大獎1名、現場人氣獎3名、優質清真獎3名、金口碑獎6名外，另配合台中花博，新推出花博獎3名，以及40名的好禮商標獎。

經過兩天的票選活動，10大伴手禮分別為薔薇食品－台灣金餅獎花博餅、豬寶妹手感烘焙坊－千層蝸牛捲、卡但屋食品－ 海洋鮮蝦酥、豐原廟東清水排骨麵－豐原廟東清水排骨酥、益春茶舍－大禹嶺101K楊肇基台灣高山茶、九久太陽食品－綠川餅、糖園餐飲－芋仔憨吉伴手禮、日晴健康國際－台灣第一村文創皂、鐵碳企業－六角樓吸盤掛勾、丰丹嚴選本舖－台中風采旅遊伴手禮糖果盒。

發想自台中市新興地標綠川的綠川餅也獲得評審團大獎，而黑沃咖啡更是一口氣拿下三項獎項，包括最佳人氣獎、金口碑獎、優質清真獎。今年新增花博獎，則由薔薇食品、豬寶妹手感烘焙坊、沛美生醫科技獲得。

林佳龍表示，獲獎者都是經過精挑細選的店家，是民眾送禮的好選擇，今年配合花博更推出花博獎，希望藉此行銷花博也行銷台中。