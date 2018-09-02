對防疫太輕忽！高市公告禁入2校 民眾竟爬牆

不顧暫停開放的公告，今下午正興國中校園又聚集大批打籃球民眾。（記者方志賢翻攝）

2018-09-02 21:43

〔記者方志賢／高雄報導〕高市三民區登革熱疫情升溫，市府張貼公告暫停開放民眾進入正興、民族兩國中小活動，今上午剛勸離一批運動民眾，今下午正興校園又聚集大批打籃球民眾，甚至有人攀爬圍牆入校，讓防疫人員看了搖頭，直呼：「民眾對登革熱防疫工作太輕忽了！」

衛生局表示，登革熱防疫工作應全民共同努力，僅依賴防疫人力是絕對不夠的。已公告正興國中、民族國小暫時開放入校，部分民眾仍不顧公告攀爬入校活動，尤其傍晚5、6點時分，戶外蚊蟲聚集，民眾入校打籃球，甚至打赤膊運動，很容易遭蚊蟲叮咬，讓自己處於危險環境，除了繼續加強勸說外，也希望民眾能配合。

高市上個月29日出現全市第2、3起登革熱本土確診病例，是三民區寶龍里70多歲女性、三民區安發里60多歲男性，衛生局擴大採血檢驗，結果某校教職員快篩呈陽性反應，進一步PCR檢驗陰性，IgM陰性、IgG未確認，因此需2次採血才能確認。

衛生局表示，兩確診病例居住地僅離500公尺，有極高地緣關係，鄰近民族國小、正興國中兩校，為確保校園學生安全，開學前已加強校園環境消毒、孳生源檢查及噴藥。

由於兩校暫停開放社區民眾進入活動，防止疫情入校，卻傳出有教職員確診登革熱，才封鎖校園，另有家長擔心明天師生能否正常上課？

衛生局今澄清，疑似病例並未確診，管制民眾進入校園，是擔心社區疫情擴散到校園，而校園經多日環境消毒、孳生源檢查及噴藥，校園病媒蚊指數已控制在相當低的風險，師生上課不受影響。

高市教育局表示，該名教職員暑假到校協助災後復原，出現身體不適就醫，經醫院PCR檢驗陰性，但仍要求暫停公務休息。因該校附近社區發生登革熱疫情，為避免社區疫情影響學校，依傳染病防治法管制民眾入內活動，以免疫情擴散。