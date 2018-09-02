Airbnb標示「不接受台灣人預訂」 旅宿業者：涉嫌歧視

2018-09-02 19:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國際訂房平台Airbnb近來因違法日租爭議遭觀光局和旅宿業者盯上，如今又傳出，部分在台灣的房源竟直接標示「不接受台灣人預訂」，有歧視之嫌。Airbnb表示，據了解，部分房東為迴避地方政府查緝，會挑選客源，但該案例只是房東希望能接觸更多外國旅客，並非拒絕台灣人入住。

Airbnb在台引進日租套房，但近年旅宿業不斷成長，遠超過來台旅客數量，因此營收日漸下滑，據交通部觀光局統計，光是今年上半年全台觀光及一般旅館的住宿營收就減少超過8800萬元，幾乎趕上去年一整年減少的收入。

有旅宿業者表示，Airbnb房源在房源描述上竟然標示「不接受台灣人預訂」、「恕不接待台灣人預訂」等字眼，明顯是歧視台灣旅客。

對此，Airbnb坦言，部分房東為迴避地方政府查緝會篩選房客身分，例如從房客填寫的國家或城市挑選，或是選擇通過身分驗證的房客。不過，經詢問該案例的房東，只是想多認識更多外國旅客，當作交朋友，並沒有不接台灣客人。

Airbnb也表示，自去年8月到今年7月，透過Airbnb在台灣住宿的旅客有高達3成都是台灣人，是第一大客源，因此不可能發生拒絕台灣人住宿的事情。據統計，2015年以前在台使用Airbnb住宿的最多用戶是中國旅客，2016年起以國內旅客為最大宗。