人美心更美！音樂美少女 慈善音樂會做愛心！

音樂美少女何安妮、童姿苡、林欣薇（由右至左），用音樂做公益。（記者劉曉欣攝）

2018-09-02 20:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣音樂美少女何安妮、童姿苡、林欣薇，今天在彰化演藝廳用琴藝做愛心，舉辦慈善音樂會，希望用音樂傳達溫暖與愛，跟人分享動人的樂章！

這3位美少女分別是清水高中一年級何安妮、彰德國中一年級童姿苡、以及國小六年級林欣薇，除了學鋼琴以外，何安妮、林欣薇有學小提琴，童姿苡學中提琴，今天慈善音樂會不用門票，所有捐款用來幫助彰化家扶中心的家扶兒，何安妮的母親何庭妤還手作點心來義賣，義賣所得也捐給家扶兒。

何安妮幼年喪父，從小跟著媽媽學鋼琴，從國小就開始念音樂班，媽媽為了訓練女兒生活獨立，讓女兒自己搭公車、火車去念書、學琴，在外住宿也自己打點三餐。

「曾經搭火車掉了小提琴！」何安妮說，她為了學琴、練琴，都自己想辦法抵達，有時要搭車，再換騎公共自行車，小提琴就背著騎單車，有次還把小提琴掉在火車上，還好台鐵人員超級幫忙，最後在屏東追回小提琴。

何安妮說，她自己煮飯，有時也會拿菜刀切到手，或是煎魚被油噴到，但她認為這就是每個人都應該要具備的生活能力，就像她認為音樂不應該是高高在上，而是人人都可以聆聽，她想要分享的就是音樂的美好。

童姿苡與林欣薇也說，能夠演奏自己最愛的音樂，有能力能夠幫助別人，覺得非常開心。