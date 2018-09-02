「老人假牙」新北吵翻天 中巿滿意度逾九成

台中市推動老人假牙裝置補助計畫，3年多來已有4萬多人受惠。（台中市政府提供）

2018-09-02 20:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕新北市長參選人為老人假牙補助政策爭吵不休，台中市政府今天說，市長林佳龍上任後，2015年即推出65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫，3年多來已補助4萬多人裝置活動式假牙，讓長輩能更健康、方便享用美食，市民滿意度高達9成。

市府說，台中早在3年多前就開始實施老人假牙補助政策，邀請牙醫院所就近在社區提供65歲以上長輩口腔檢查及假牙裝置評估服務，更由2大牙醫師公會指派專業牙醫師審查診治計畫，有效地為每一位長輩的假牙裝置服務把關。

市府不僅嚴格把關假牙材質，為了讓長輩能安心裝戴假牙，在裝置完成後，也配合牙醫院所提供半年的免費保固服務（掛號費除外），並由各區衛生所人員訪問長輩，瞭解假牙裝置後適應情形。

根據受訪結果顯示，中市長輩對假牙裝置補助計畫的滿意度達9成以上，還有8成7的受訪長輩認為，這項政策對生活有極大的幫助。

受補助的高伯伯說，滿口蛀牙長期受牙痛之苦，吃東西非常不方便，透過專業牙醫師的居家協助裝上前排假牙，同時治療了其他齲齒，他開心地說「這下可以風光參加同學會了」。

市府表示，高齡社會來臨，台中市響應中央長照2.0，積極推動托老一條龍、721政策，結合「健康促進、預防老化、長期照顧」概念建構體系網絡，希望讓7成長輩健康樂活、預防成為被照顧者；另外，2成健康長輩提升復原力、強化生活自理能力，1成失能長輩也能獲得完善照顧。

市府強調，將持續推動各項優質政策，期待讓每一位住在台中市的長輩感受到市府團隊重視老人健康、福利的用心與關心，建構「活力」、「健康」、「快樂」的宜居台中城。