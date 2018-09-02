農曆七月看這影片超毛 背後是災民的心酸

朴子市日治時期的老屋清木屋是知名醫療人文空間。（記者林宜樟攝）

2018-09-02 19:22

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣因823大雨有嚴重災情，極少淹水的朴子市區災情慘重，已有88年歷史的日治時代老屋「清木屋」也有災情，屋主黃崇哲日前貼出一段影片，只見暗夜中的展示櫃在無人狀態下慢慢傾斜，最後直接倒下，有網友看到直說「有農曆7月的感覺」，感覺毛毛的，原來是展示櫃因淹水嚴重，逐漸上浮，最後傾倒玻璃破裂，珍貴文物也泡水。

清木外科診所位於朴子市市東路，前身是公元1930年由日本醫師松浦保興建的朴子公醫院，1956年由黃崇哲的祖父黃清木買下作為外科診所，黃清木1988年去世，荒廢快30多年，前年由黃崇哲獨力整修，目前為朴子市知名的景點，是提供咖啡、輕食，並呈現醫療歷史的人文空間。

黃崇哲說，清木屋淹水時，文物室中陳列黃清木醫師及祖母黃吳彩雲女士生平資料的文物櫃，於8月24日凌晨3點多到4點多，因淹水約30公分上浮，不幸傾倒，8mm強化玻璃應聲碎裂，文物也都泡水，經緊急搶救後，部份證書、證件用品是有救回來，但部份書籍因整本泡水。

為瞭解原因，調出監視器畫面，觸目驚心，經剪接後呈現，也提醒民眾不要忽略水的威力；朴子市經水災後逐漸恢復，清木屋也於9月1日恢復營業。

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