零食是垃圾食物？ 或許是你不會吃！

2018-09-02 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕零食只要吃對了也是健康食品，有醫師指出，零食可分為「優選級」、「條件級」及「限制級」。其中看似健康的全麥麵包卻是條件級零食，有三高的患者不宜多吃。而堅果雖然油脂多，但因為富含不飽和脂肪酸，是可以安心吃的優選零食。

北京協和醫院臨床營養科主任醫師于康在微信發文，教網友正確吃零食。文中的優選級零食，包含中低糖水果、部分蔬菜、堅果和奶製品等，特色是天然、少調味、少人工添加物，如蘋果、柚子、梨、番茄及小黃瓜等，都是少糖少熱量且富含維生素與膳食纖維的好選擇；堅果中的油脂屬於不飽和脂肪酸，同時含有豐富B群，適量食用，有益健康。

條件級零食，雖然營養含量相對豐富，不過調味過多，代表要有條件的吃這些東西，包含黑巧克力、全麥食品、海苔和葡萄乾，有三高等慢性代謝疾病者不宜常吃，只能少量食用；有些全麥麵包是在一般麵粉中加入胚牙和麩皮，並無穀物營養且熱量高，必須少吃；海苔中的膠質對人體有益，但海苔調味過多，吃4、5片就夠了。

限制級零食的特點是高油高鹽高脂肪，包含果糖、果凍、碳酸飲料、奶油製品、油炸食品及餅乾，即使對人體無益，仍須控制攝取量，尤其是兒童，能不吃就不吃；經常食用會導致高血壓、高血脂、糖尿病等疾病。于康表示，自己有空時也可以自製零食，他也提醒，製作中一定要控制油和調味料的含量，否則就失去自製零食的意義了。