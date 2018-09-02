搶救百年老榕樹 社區居民動員移除水泥塊

後龍中和里居民動員，親手移除覆蓋在老榕樹上的水泥塊。（記者鄭名翔翻攝）

2018-09-02 18:49

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮中和里海口庄土地公廟，曾為知名本土劇「親戚不計較」的拍攝場景，但廟旁的百年老榕樹因根部遭水泥地磚覆蓋，使得近年逐漸枯萎傾斜，經過地方團體及耆老共商，向土地公「擲筊」獲應允，地方人士將水泥地開鑿，使榕樹根得以「重見天日」再次呼吸，今早里民總動員搬運土塊，成為社區搶救老樹的最佳案例。

中和里里長陳明哲表示，老榕樹再生系列活動從「搏杯應允」請示後，再舉行動土儀式請求土地公庇佑，後確認水泥覆地範圍，經當地里民、社區、團體等自發性地動手開鑿，將水泥地破壞，並豎立數根支柱支撐老樹要幹。

而今早許多地方居民、耆老則親力動手將水泥塊搬運至他處，使老榕樹根得以重受陽光、雨水、空氣的滋潤。陳明哲說，後續護堤等相關工作將再爭取經費完成。

老樹爸爸彭鈺明老師帶來自己發明，並經日本認證的植物的氧氣桶，可以置入適當的地方，讓水、養份和空氣更容易給植物吸收。搬運告一段落後，眾人還一起品嘗後龍特產焢番薯。

苗栗縣海岸環境發展協會理事長洪維鋒表示，後續將每月定期整理並記錄榕樹生長情形，預計土地公生日時「還願」，待週年時推出老樹生長縮時攝影讓大家看見老樹再生。未來還擬向縣政府申請列入受保護條例的老樹，為老樹保護立下典範。

後龍中和里居民動員，親手移除覆蓋在老榕樹上的水泥塊。（記者鄭名翔翻攝）