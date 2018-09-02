台中太平潑水節 民眾打水仗High翻天

太平區中山里今天舉辦「潑水節」活動，現場水槍、水桶、水柱齊發，大小朋友全都High翻天。（記者陳建志攝）

2018-09-02 18:24

〔記者陳建志／台中報導〕為了讓新住民在異鄉也能歡度潑水節，並讓在地民眾可以在炎熱夏天快樂打水仗，太平區中山里今天連續第8年舉辦潑水節，吸引上千位民眾到場同樂，大家全副武裝準備水桶、水槍、臉盆，不管認不認識相互潑水，現場驚叫聲四起，全都淋成落湯雞，現場還準備摸彩活動，讓大家都high翻天。

主辦的太平區中山里長閻泰利表示，「潑水節」今年邁入第8年，能夠舉辦這麼久，除了因為太平有很多新住民，藉由參加潑水節，可以讓他們一解思鄉之苦，另外就是天氣炎熱，讓許多大小朋友都可以盡情玩水，舉辦至今，不只太平民眾參加，就連北屯、潭子也都有人專程來玩水，今天還安排摸彩活動，讓大家玩水還拿大獎，未來會繼續舉辦。

今天潑水節活動從10點開始，但時間還沒到，就吸引許多民眾到場等候，大家帶著臉盆、水槍、水桶等裝水工具到場，有的人還直接穿泳裝、戴蛙鏡，全副武裝上場，擺明就是要和大家盡情廝殺，包括市府經發局長呂曜志、市議員李麗華、張玉嬿，市議員參選人蔡耀頡和立委何欣純服務處主任廖冏勳等人都到場和大家同樂。

活動一開始，大家就爭先恐後裝水，不管認不認識，拿起水槍、水桶就猛攻，現場尖叫聲四起，中山里長閻泰利更成為攻擊對象，遭大家水攻「濕身」，大家雖然全身都濕透了，但都滿臉笑容大呼：「好玩！」

一位陳姓民眾就說，去年曾經來參加覺得很好玩，得知今天舉辦，特別帶著念國小的兒子一起來參加，剛好今天出大太陽天氣熱，雖然父子兩人全身都濕透了，但是覺得很痛快。