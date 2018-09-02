聯結車為此在南星路減速 居民怒：我們比較細漢嗎？

聯結車輾壓坑洞傳巨響，不僅擾人清夢，居民擔心影響學生上課。（記者洪臣宏攝）

2018-09-02 17:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大林蒲地區南星路雨後坑坑洞洞，如過江之鯽的聯結車為此減速通過，但輾壓坑洞傳出巨大聲響，鳳興里里長洪富賢今天指出，沿線有鳳林國中、鳳林國小，巨響會影響學生上課，擾人清夢，經反映仍未修復，「難到我們比較細漢？」

長達10天大雨，造成高雄市道路有5千處坑洞，高市府傾巢而出修補坑洞，預計3天內完成主要道路坑洞填補，次要道路則於7天內完工，6米寬以下道路則由各區公所以開口契約執行，但部分地區居民已經等得不耐煩。

洪富賢指出，南星路為通往南星計畫區、貨櫃港口要道，聯結車非常多，中林路至鳳北路之間的南星路段像開膛剖肚，以往開得很快的聯結車，行經該路段都得以時速1、20公里減速行駛，何況一般居民車輛。居民諷刺，坑洞的貢獻就是「讓聯結車慢下來了」。

他說，聯結車輾壓坑洞傳出巨響，擾亂沿線居民睡眠，更會影響鳳林國中、鳳林國小學生上課，最嚴重的地方約1公里長而已，應該列為優先修補路段。

高市府養工處表示，雨勢歇止後立即派出39個工班填補坑洞路段，但坑洞實在太多，待中山路、沿海路段修補完成，將調動該處4個工班前往南星路。養工處指出，南星路亦已納入全面刨鋪計畫路段，將依既定計畫進行。