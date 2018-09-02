「泰雅天籟」金質慈善音樂會 泰雅歌聲令人驚艷

新竹縣尖石鄉嘉興國小馬胎好聲音合唱團、泰雅學堂青少年合唱團及泰雅之聲合唱團，今天下午攜手在縣立演藝廳共同演出，泰雅孩童清徹明亮的歌聲，讓聽眾大飽耳福。（記者廖雪茹攝）

2018-09-02 17:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉嘉興國小「馬胎好聲音合唱團」、「泰雅學堂青少年合唱團」及「泰雅之聲合唱團」，今天下午攜手在縣立演藝廳共同演出，結合中西樂曲及原住民傳統音樂，泰雅孩童清徹明亮的歌聲，讓聽眾大飽耳福。

這場「泰雅天籟」金質慈善音樂會，由新竹縣泰雅學堂教育協會舉辦，售票所得將作為「泰雅學堂」音樂教育培育基金，讓泰雅天籟之聲永續傳承下去，現場座無虛席。尖石鄉泰雅族人瑞105歲的邱陳阿英，現場示範傳統織布，縣長邱鏡淳致贈紅包，同時也期許原民孩子發揮天賦，讓台灣原住民音樂能持續傳唱於原鄉及世界各地。主辦單位之一的新竹科技產業服務協會理事長、國民黨新竹縣長參選人楊文科，也出席為原鄉孩子優美演出鼓舞喝采。

文化局長張宜真表示，泰雅學堂教育協會為尖石及五峰鄉一群愛好音樂的泰雅族籍教師們，在泰雅書法家謝鴻財的帶領下組成。泰雅學堂青少年合唱團，2013年參加德國布拉姆斯合唱節獲得青少年組銀牌獎，2014年獲邀赴中國上海參加國際兒童合唱節擔任開閉幕表演嘉賓，演出獲得當地民眾的讚賞，更連續兩年獲邀到國家音樂廳演出。

泰雅之聲合唱團成立於2012年，期盼以具體行動，呼籲族人重視族群文化。合唱團於2013年參加德國布拉姆斯合唱節獲得混聲、民謠組銀牌獎，2015年參加歐洲合唱大賽獲得民謠組金質獎及大獎賽銀質獎，2018年參加新加坡歌韵東方合唱節比賽獲得3面金質獎，優質的演出獲國際比賽肯定。

嘉興國小馬胎好聲音合唱團成立於2016年，希望透過歌唱，展現出原住民的活力，用音樂帶給人們感動，成立隔年即獲得全縣合唱比賽優等，2018年6月參加奧地利維也納第31屆舒伯特合唱比賽獲得金質獎及大會特別獎，在國際舞台展露耀眼光芒。

新竹縣尖石鄉嘉興國小馬胎好聲音合唱團、泰雅學堂青少年合唱團及泰雅之聲合唱團，今天下午攜手在縣立演藝廳共同演出，泰雅孩童清徹明亮的歌聲，讓聽眾大飽耳福。（記者廖雪茹攝）

「泰雅天籟」金質慈善音樂會由新竹縣泰雅學堂教育協會舉辦，售票所得將作為「泰雅學堂」音樂教育培育基金，讓泰雅天籟之聲永續傳承下去。（記者廖雪茹攝）