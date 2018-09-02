台中演武場是歷史建築，近日獲環保署認證，也是環境教育認證場所。（記者蘇孟娟攝）

2018-09-02 16:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市歷史建築「台中市刑務所演武場」通過環保署環境教育設施場所認證，有別於一般環教育設施場域，台中演武場是全市首個「歷史建築」的環教認證場域，未來將推動結合歷史文化及文化保存意識的環境教育體驗。

現行「環境教育法」盼運用教育方法，培育重視環境，採取行動，助環境永續發展的公民意識；環保署並推動環境教育設施場所認證，推動環境教育；台中市環保局指出，目前已有包括后里資源回收廠、中科后里園區污水處理廠、文山資源回收環境教育園區、台中都會公園、寶之林廢棄家具再生中心等10餘處環教認證場域。

台中市歷史建築「台中刑務所演武場」興建於1937年，是日治時期司獄官、警察日常練武的武道館舍，也是中市僅存的演武場，目前委由道禾教育基金會管理營運，成立道禾六藝文化館推動茶道、弓道、劍道、書法、水墨、紙藝等新六藝文化推廣。

館長陳宥潔指出，考量文化資產及歷史環境也是廣義的「環境」，歷史環境或文化資產保護也應是環境教育的一部份，2年前爭取環境教育場域認證，日前獲環保署審查通過，也是台中市首個歷史建築的環境教育認證場所。

陳宥潔說，配合演武場的歷史特性，未來的環境教育將以歷史文化、建築之美、劍道及茶道的文化體驗方式等推動環境教育，盼讓民眾認識台中舊城有形與無形的文化脈絡，建立包括尊重文資與文資保存觀的環境保護意識。