本島「最後零接管城市」 嘉義市污水下水道通水！

嘉市建置水資源中心處理污水下水道收集的污水。（記者丁偉杰攝）

2018-09-02 16:30

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市污水下水道建歷經國家政策變更、採購訴訟等因素延宕15年，市長涂醒哲3年多前上任後，自105年11月開始發包興建，1年多時間就突破零用戶接管率，市府今天舉行通水典禮，內政部長徐國勇等人與會見證；徐國勇說，嘉市是台灣本島最後一個城市污水下水道突破零接管，全台平均接管率大概38％，嘉市第一階段做好後，從破零提升到12.8％，一下子就跳到中段班，稱讚具醫生特質的涂醒哲「上醫治理城市」，相當用心。

徐國勇說，污水下水道要花很多錢，但市民卻看不到，所以很多首長都不願意做，涂市長是醫生，他不但會醫病，還要醫整個都市，所以他把污水下水道列為重要工作目標，看到涂這麼認真治理城市，包括嘉市鐵路高架化，中央絕對會和地方全力配合，讓嘉市帶成為全台最進步的城市之一。

涂醒哲說，嘉市不只污水下水道突破零接管，在前瞻基礎建設已爭取到北排、道將圳整治，明後年陸續可完成水園道、綠園道，採用截流方式，未來嘉市會有兩條清澈河流，比擬台中柳川、綠川，嘉義市會越來越漂亮。

市府表示，嘉市污水下水道系統3期建設總建設經費約116億元，內政部營建署補助92%建設費用，市府自籌負擔8%經費，建設期程104至121年。第一期工程優先辦理西區污水下水道系統建設，建設經費約32億元，預計完成46公里公共管線系統，建設一座進流量為1萬2000立方公尺/日（CMD）水資源回收中心，及完成西區1萬5000戶的用戶接管，第一期工程分9標，預計109年完成；第二期工程針對東區，預計期程為110至116年；第三期則是市區外圍區域，預計期程為104至121年。

市府工務處長李建賢說，污水下水道系統第1期管線第1標工程105年11月開工，已於107年8月23日竣工，於竹村里與下埤里的水資源回收中心開始經保福一路至北港路至友忠路至垂楊大橋下番仔溝公園至垂楊路與康樂街口止，興建完成污水主幹管長度4584公尺；除污水主幹管埋設外，並完成幹管鄰近5棟大樓（藝術第一家、瑞滿堂、國泰人壽大樓、巴黎大廈、嘉義市農會）用戶接管，共計接管553戶，用戶接管普及率達0.55%。

除管線工程外，嘉義市水資源回收中心統包工程亦在106年4月開工，如期於今年8月完成通水目標，並將於10月中旬竣工；民眾生活污水可透過污水下水道收集，並輸送到水資源回收中心，經處理、消毒後，放流至嘉義排水回補河川逕流。