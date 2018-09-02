全國教育力大調查 中市10大指標全國第一

全國教育力大調查，台中市10大指標全國第一。（圖由教育局提供）

2018-09-02 16:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「親子天下」雜誌公布今年全國各縣市教育力大調查結果，台中市包含行政減量及教育創新等10大指標全國第1，總排名居全國第2，僅次於台北市。

台中市教育局指出，為讓教師全心投入教學及備課，中市推動行政減量，減少無關作業，包括減少學校評鑑項目、由教育局過濾把關減少與教學無關公文案件；另外，設置22個偏鄉行動視訊會議室，以減少偏鄉學校教師參與會議研習路程往返不便與耗時。

此外，台中市在因應「108新課綱推動增能計畫」及「鼓勵教師教學創新與精進指標」成績也都是全國最高。另台中市自105年起推動由下而上、行政簡化「教師揪團共學計畫」，讓老師能自主揪團規劃自主研習活動，並積極鼓勵教師及校長專業社群蓬勃運作。

教育局指出，「教師揪團共學計畫」共挹注1000萬元，補助685個教師社群、22個跨校共備社群及20個校長課程領導社群。也支持創新教師辦理各式創新教學工作坊，翻轉教學新思維，並打造跨校社群共備空間，透過「溫馨情境營造」提升教師專業對話與創新研究氛圍。

教育局表示，近3年來台中市的教育預算逐年增長，逾4成預算投資在教育上，包括調整師生比、新建或整修圖書館、操場、更新塑膠遊具為共融式遊具等，新課綱即將於明年實施，中市將在「自發」、「互動」、「共好」的理念下，致力讓教育現場充滿更多創新的風貌，讓孩子的未來有更多的可能。