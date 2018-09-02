工地若發現登革熱病媒蚊 南市將勒令停工

2018-09-02 15:30

〔記者蔡文居／台南報導〕連日大雨，台南市區多處積水，其中，建築工地屬登革熱高風險地點，環保局長林健三今天表示，即日起列為加強查核行地點，一旦發現孳生登革熱病媒蚊孑孓，依廢棄物清理法處3000元罰款，並移由工務局勒令停工。

為遏止登革熱疫情，台南市代理市長李孟諺今天（2日）會同環保局局長林健三親自帶隊前往遠雄建設及上曜建設工地稽查工地及地下室的積水處、容器及壁溝等，並未發現病媒蚊孳生源。

李孟諺當場要求工地主任，地下室及電梯間的水要盡速抽乾或要隨時投藥，以防病媒蚊孳生，並要求工地業者須落實自主管理，每日巡檢並清除登革熱病媒蚊孳生源，未來疫情稽查重點將是工地、空地空屋、屋後防火巷及屋後水溝。

環保局長林健三表示，依據往年登革熱告發態樣分析，告發案件數量以居家最多，其次就是建築工地。南市現有上千個工地興建中，屬登革熱高風險地點，即日起列為加強查核行地點。一旦發現孳生登革熱病媒蚊孑孓，依廢棄物清理法處3000元罰款，並移由工務局依違反建築法第58條規定，裁處勒令停工。若私自復工、情節嚴重者，即予移送法辦，彰顯市府全面防堵登革熱擴散的決心絕不妥協。

環保局呼籲建築工地應積極配合防疫事項，包括每日巡查地下室、電梯機坑、消防蓄水池、連續壁雙層壁內側及四周水溝等可能積水區域，積水處應清理或投藥，防治孑孓孳生，至少每週執行防疫噴藥一次。可移動、不必要的容器立刻清除回收。無法移動或清除的大型積水處，可以定期使用漂白水（水中濃度大於1000ppm，如10公升積水約倒市售漂白水167cc）、殺蟲劑或投擲乳塊。已孳生孑孓的積水，不要直接抽至水溝放流，應先消毒後再放流。地板、電梯井、水溝等其他積水處，每天「巡」、「倒」、「清」、「刷」。