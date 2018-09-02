東勢客家文化園區地景藝術＋客家交流展 內外展皆美！

坐在馬桶上用餐？東勢地景藝術展吸引民眾拍照打卡。（記者歐素美攝）

2018-09-02 15:14

〔記者歐素美／台中報導〕東勢客家文化園區內外展皆美！戶外「人生超限時主義展 -東勢地景藝術展」，營造超現實場景及互動遊戲，吸引民眾關注高齡者生活，假日成為遊客拍照打卡熱點；戶內則有「憶相好客-台中、桃園兩市客家交流展」，透過影像、圖文記錄客家歷史、文化、生活軌跡，帶大家一睹傳統客庄居民與聚落間的生活記憶。

東勢區公所與草悟道文創產業發展協會合作，在東勢客家文化園區舉辦「人生超限時主義展 -東勢地景藝術展」，透過10公尺的超大記憶膠囊、在馬桶上用餐等裝置藝術，將失智者的行為比喻為超現實藝術，營造出超現實場景及互動遊戲，希望以輕鬆有趣的方式，吸引民眾關注、認識、理解高齡者的生活模式，假日吸引許多民眾前往拍照打卡；民眾表示，有趣又很有意義。

東勢區長徐佩鈴表示，這次展出主要是希望透過設計，提供大眾對於高齡社會議題另一種思考與實踐的途徑。

「憶相好客-台中、桃園兩市客家交流展」則由台中市客家事務委員會及桃園市客家事務局聯合舉辦，展出內容精選客庄攝影大師吳金淼拍攝的金淼照相舘、楊梅錫福宮、義民祭及客庄庶民的生活點滴，還有台三線隱藏版美景「龍潭大平橋」早年風情、中壢德星醫院舊時樣貌、龍潭三洽水石頭伯公舊照及牛崎古道舊照等。

台中市客委會主委劉宏基表示，打造台三線浪漫客庄大道為市府重要政策，台中與桃園分別為浪漫台三線文化廊帶南端及北端入口，這次兩市聯合策展，將桃園客庄人、文、地、產、景等風貌影像帶到台中，也配合台中、桃園兩市的合作備忘錄，促進文化、音樂、觀光等交流，希望藉由不同區域的客庄人文風情，讓遊客有不一樣的體驗與感觸，也促進客庄區域觀光經濟成長。