HELLO！聽見東南亞新住民進階廣播營開訓

新住民進階廣播營，讓新住民透過廣播自我介紹，帶大家進一步認識東南亞。（記者廖淑玲攝）

2018-09-02 14:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣外籍配偶人數超過1萬6000人，虎尾姊妹電台結合虎尾厝沙龍一連2天開辦「HELLO！聽見東南亞」新住民進階廣播營，讓新住民透過廣播自我介紹，帶大家進一步認識東南亞。

你知道越南不是母系社會非常重男輕女嗎？你知道越南的首都是河內不是胡志明市嗎？你知道越南12生肖有貓沒有兔子嗎？你知道CNN票選全球美食第一名的是印尼巴東牛肉嗎？在今天新住民進階廣播營中，化身為電台DJ的新住民姊妹教大家認識不一樣的東南亞。

一群離鄉背井來到雲林生活的新住民，面對文化差異，為讓台灣社會更理解與尊重新住民母國文化與生活習慣，雲林縣紫色姊妹協會結合姊妹電台、虎尾厝沙龍等開辦新住民進階廣播營，雲林縣長參選人王麗萍也到電台接受新住民訪問。

主辦單位安排一系列課程，帶新住民自己製播相關法律常識、自身權利意識、來台灣的故事、學台語的經驗、孩子學不學母語？與家庭的關係等廣播節目，再帶大家認識母國文化、如何融入當地生活習俗智慧及兩地文化差異，希望透過廣播讓更多人知道他們在台心聲。

來自印尼的謝麗娜、黃賽音曾聽姊妹電台「查甫查某答嘴鼓」節目學台語，一聽說開辦新住民廣播營立即報名參加。

沒有在台灣上過學的黃賽音，嫁到台灣4年先生就病逝，後來婆婆還禁止她回印尼，但經過她自己努力並與公婆打破隔閡取得婆婆諒解與協助，如今女兒要讀大學，全家和樂，還能幫忙其他印尼外配、外勞和家庭及僱主溝通，成為村子模範婆媳。

從越南嫁來台灣的陳觀嬌、阮金芝、陳范清姮、小周嫁到台灣都超過20年，開玩笑說當年只和老公對看3個小時，但來到台灣後都把台灣當成家，也用心教育子女，希望能利用廣播更融入台灣社會，投入新住民姐妹教育工作。

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