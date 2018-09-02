和平中47線東崎路拓寬工程完工 林佳龍： 促進台中均衡發展

市長林佳龍出席「和平區中47線東崎路（三叉坑至觀音橋）拓寬工程」完工祈福典禮。（記者歐素美攝）

2018-09-02 15:00

〔記者歐素美／台中報導〕東崎路是串聯東勢區至和平區達觀里竹林、達觀、桃山、香川等部落的主要道路，因道路狹窄僅3至5公尺，每年農產運輸貨車往返常造成交通事故，市府去年起動工拓寬為8公尺以上的道路，並推動路平專案，今天舉行完工祈福典禮；市長林佳龍表示，交通是經濟、文化、觀光旅遊的動脈，希望藉拓寬提供安全又便利的道路，縮短城鄉差距。

建設局今天舉行「和平區中47線東崎路（三叉坑至觀音橋）拓寬工程」完工祈福典禮，市長林佳龍及市議員蘇慶雲等到場上香祈福，祈求通車順利平安。

市長林佳龍表示，他相當重視和平區的發展，上任後即推動和平專案，在和平投入多項建設，推動路平及拓寬道路等，並以市區的標準把工程做好，以縮短城鄉差距，促進均衡發展，要讓住在台中每個地區的市民，都有良好生活品質，東崎路拓寬可有效提高其運輸功能，帶動當地產業、觀光發展。

建設局表示，東崎路和平區自由里三叉坑至觀音橋段是串聯東勢區至和平區的主要道路，更是前往和平區達觀里竹林、達觀、桃山、香川等部落的唯一道路，因路寬僅3至5公尺，每年11月大量運輸農產的貨車往返東崎路，常發生交通事故，市府為改善當地交通狀況進行拓寬，全長約3740公尺，路面拓寬為8至20公尺，總工程經費1億1196萬3070元。

建設局除辦理道路拓寬工程外，也積極推動東崎路的路平工程，目前已完成東勢區東崎路三、四段及和平區東崎路一、二段（觀音橋至下雪山坑），總工程經費4099萬元，全長約8.5公里，透過全面性道路翻修，一併改善早期管線單位多次開挖，導致路基下陷、道路長期負荷使用，造成路面損壞、孔蓋下陷、路面高低差等情況。