又有山友攀登南插天山脫隊受困 搜救人員花19小時救援

陳姓山友攀登南插天山脫隊受困、搜救人員花19小時救援。（記者李容萍翻攝）

2018-09-02 14:25

〔記者李容萍／桃園報導〕來自宜蘭的登山隊伍一行11人，9月1日攀登桃園市復興區南北插天山，因該山域地形陡峭險峻，其中1名55歲陳姓山友因體力透支又在攀登時不慎掉落遺失眼鏡，造成自身行走困難且緩慢，以致於脫隊迷路受困山區，傍晚請求消防局協助救援，另10人同伴於晚上9點47分順利抵達北插登山出口。

桃園市消防局昨日下午5點09分獲報派遣復興、第四搜救分隊，消防人員9名整裝並會同大溪警分局溪內派出所員警1名前往救援，同時透過手機聯絡陳姓山友提醒務必待在原地等待救援，勿再移動以免走失造成搜救困難，也教導登山客利用手機通訊軟體line傳送座標定位，以利救援工作進行。

搜救人員今日凌晨3點50分接觸陳姓山友，經檢視身體狀況，發現陳姓山友虛弱無力且輕微脫水情形，經給予補充水及食物及稍作休息後，在消防人員細心攙扶下於中午12時06分，引導至第二登山口安全處所，救援任務耗時約19多小時完成。

南插天山位於自然保護區，沿途景色優美、以及神木區的巨木參天景致宜人，因此吸引登山客擅自入山，邇來也發生多件登山客迷途、受困事件，消防局第四大隊大隊長戴明杉提醒登山客注意下列事項：

1.進入保留區時務必向林務局提出申請許可，同時強調平時民眾進入山區登山活動時，入山要注意時間，以免發生危險。

2.事先確認登山裝備務必要準備充足（如保暖衣物、照明設備、定位設備、飲用水、乾糧等），特別是登山專業GPS、手機下載登山專用APP以利定位及標註軌跡及備用電池。

3.登山民眾應攜伴同行入山，事先確認登山裝備務必要準備充足，以避免發生危險。

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