1個都不放棄！ 婦早產生下4千金全存活

彰基醫護人員與早產四千金歡喜合影（左1母親蕭亞芝、左3父親王棟財）。（記者湯世名攝）

2018-09-02 14:04

〔記者湯世名／彰化報導〕罕見的早產四千金！王棟財的妻子蕭亞芝去年打排卵針後懷4胞胎，有鑑於多胞胎很容易有死胎和極度早產等風險，醫師強烈建議她減胎，但夫妻產檢時看到4個胎兒都有心跳，生命力旺盛，一個都不願放棄，去年底剖腹早產4個女嬰，經夫妻倆細心照料，至今健康情形良好。

王棟財與蕭亞芝於2014年結婚，2年後打排卵針失敗，去年再次打排卵針才懷下4胞胎，醫師強烈建議減胎，因為不減胎對媽媽和胎兒都是一種高風險，但夫妻倆基於這是他們的第1胎，且產檢時4個胎兒都有心跳，因此決定不管生男生女，都要全部生下來。經過32週後，去年12月剖腹產下早產4千金，大寶王若軒1521公克、二寶王若宸1255公克、三寶王若芊940公克、四寶王若蒂1057公克，目前矯正年齡6個多月。

彰化基督教兒童醫院嬰兒室病房主任李政翰表示，4胞胎其實已經非常少見，多胞胎的風險對孩子與產婦都很高，小朋友很容易有死胎和極度早產的狀況；在台灣每年約有2萬名早產兒出生，且早產兒的死亡率更佔新生兒死亡率的80%，除了死亡的危脅，伴隨早產而生的各種急、慢性問題及合併症，更讓早產兒家庭窮於應付，當好不容易可以出院返家時，早產兒父母也會擔心自己是否可以勝任照顧好孩子的重大挑戰，在照顧早產兒這條艱辛漫長的路上，早產兒家庭往往承擔更大的擔憂及壓力。

蕭亞芝說，為了讓4個寶寶都能順利生產，做了很多努力，只要是她可以承受的範圍，都盡量滿足寶寶的需求，此外，另一半的關心及家人支持，也是重要的一環；王棟財則說，每當回家的時候，看到孩子爬向自己就很開心，欣慰當初自己「一個都不放棄」的決定是對的！