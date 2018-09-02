新營社大秋季班課程破百堂 新課程多元體驗

2018-09-02 13:47

〔記者王涵平／台南報導〕新營社區大學秋季班9月3日開學，課程超過百堂，今年增設30幾堂全新特色課程，持續受理報名，多元學習開拓視野。

新營社大主任張文彬表示，秋季班特別增設特色課程，如「單車趴趴ＧＯ！沿著糖鐵騎」、「奇蹟手作甜點，3D果凍花」、「弓弦之樂–二胡入門班」、「鬥陣來學手語－活用溝通與生活」、「踏入藝術家世界－漫遊台灣近代美術史」、「古箏箏好玩」、「老房新生的倫理與創意」、「書寫旅行與飲食文學」等。

「鬥陣來學手語－活用溝通與生活」邀請手語翻譯培訓老師陳南雄、陳毓儀，除了簡單日常的活用與溝通，對於聾啞人士的生活處境也能有更深一步的認識與理解；「非關男女—生活裡的性別遊戲」，結合大新營地區的性別專家，透過性別教育怎麼教、民俗文化裡的性別差異、看電影聊性別等，由日常生活中接觸的各式事務，發現隱藏在生活中的「性別差異」。

「哲學家的頭殼勒想啥—當代公共事務的倫理學」講師陳銘恩為德國Universitat Konstanz大學哲學博士候選人 ，希望能推廣哲學的思考方式以及強化公共事務的參與，藉由公共議題的引導與討論，讓腦筋不打結，同時也貫徹活到老學到老。

「從電影中找尋台灣的歷史記憶」，講師李御齊為成大歷史所畢業，對教學有興趣，將透過電影媒材，以劇情深入淺出的帶領學員一探歷史的詮釋與表現。

秋季班實用及休憩兼具，且公務人員上課將給予登錄學習時數，凡年滿18歲即可報名參加。開學前兩週（9/03～9/14）提供完全免費的試聽機會，讓學員對於不同的課程及老師有更深入的了解，也幫助學員找到最合適自己的教師。