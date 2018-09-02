登革熱疫情升溫 高市府嚴禁民眾進入正興、民族2國中小活動

2018-09-02 13:26

〔記者方志賢／高雄報導〕高市三民區日前出現2例登革熱確診病例，其住處鄰近民族國小、正興國中2校，衛生局擴大採血一名教職員快篩陽性，PCR陰性，仍需2次採血確認，由於社區疫情升溫，為維護校園安全，市府嚴禁民眾進入2校活動，今上午仍有民眾不接受，欲進入2校活動，經加強勸說後才離去。

高市上個月29日接獲今年第2、3起登革熱本土確診病例，是三民區寶龍里70多歲女性、三民區安發里60多歲男性，衛生局擴大採血檢驗，結果某學校教職員快篩呈陽性反應，進一步PCR檢驗陰性，IgM陰性、IgG未確認，因此需2次採血才能確認。

2確診病例居住地僅離500公尺，有極高地緣關係，鄰近民族國小、正興國中2校，為確保校園學生安全，衛生局、環保局在開學前加強校園環境消毒、孳生源檢查及噴藥，目前校園病媒蚊指數已控制在相當低的風險。

由於社區疫情升溫，社區已有病毒風險，民眾若經常進入校園活動，擔心將傳染風險帶入校園，影響教職員及學生安全，因此前天開始管制社區民眾進入正興國中及民族國小2校園。

今上午仍有不少民眾不聽管制，欲進入2校校園活動，衛生局長黃志中、疾管處長潘炤穎也趕往了解，經保全及防疫人員加強勸說後才離去。衛生局強調，社區發登革熱疫情升溫，為維護校園安全及環境健康，即日起管制一般民眾進入2校活動，以免疫情擴散。