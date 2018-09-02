台灣1年1395萬人次 加入星空聯盟會員可以優先通關

2018-09-02 13:19

〔記者陳宜加／台北報導〕「星空聯盟（Star Alliance）」是全球最大航空聯盟，在台灣每年旅客量多達一三九五萬人次，但不見得都是星空聯盟會員，星空聯盟表示，會員享有優先報到、安檢、登機與貴賓室、舒適機艙等五大服務，且聯盟間聯營航班更加便利。

目前星空聯盟旗下共計廿八家航空公司成員，其中飛往台灣者，包括我國籍的長榮航空，以及全日空、紐西蘭航空、德國漢莎、新加坡航空、土耳其航空、加拿大航空、中國國際航空、泰國航空、聯合航空、韓亞航空等多家航空公司。

根據桃機公司統計，去年桃園機場共計五十六家航空公司飛航，全年旅客量近四四八八萬人次；其中，華航所屬的天合聯盟（SkyTeam）合計約一五Ｏ二萬人次，長榮所屬的星空聯盟合計則約一三九五萬人次，相加將近旅客量的三分之二。

星空聯盟表示，今年推出三大亮點服務，包括更美好的機場體驗、更流暢的數位體驗、更豐富的忠誠回饋；今天並首度舉辦「環遊星世界」體驗式行銷活動，現場模擬旅客從抵達機場直到登機過程中，加入「尊榮會員」獨有的五大服務。

五大服務包括優先報到、優先安檢、貴賓室、優先登機、舒適機艙等。星空聯盟指出，旅客將免除在機場大排長龍等候的不便，也能使用貴賓室與舒適座位，加強宣傳更多旅客加入星空聯盟尊榮會員，今天齊聚上千名民眾現場進行體驗。

活動代言人艾力克斯說，近兩個月飛往世界各地，包括溫哥華、西雅圖、波蘭、洛杉磯、舊金山，以及六度往返上海，幾乎以機場為家，會員專屬服務讓旅客一到機場，就有專用櫃台、快速通關等更便利服務，也讓美好旅程提前展開。

知名旅遊部落客「藥師吉米」表示，航空公司組成聯盟並提供更佳服務，常出國的旅客更有感，不僅機場服務、貴賓室等服務，更重要的是同聯盟航空公司哩程可以一起累計，若須前往遠程，轉機也有機會行李直掛到目的地，省去不少困擾。

星空聯盟成立於一九九七年，曾獲航空運輸世界雜誌「市場領導獎」，以及商務旅行者雜誌、SKYTRAX評選為最佳航空公司聯盟。目前星空聯盟旗下飛航網絡遍及一百九十一個國家、超過一三ＯＯ個目的地，每天航班數超過一點八四萬。