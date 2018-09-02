展期中更新展品 奇美博物館《凝視日常》再增20件作品

2018-09-02 13:00

〔記者萬于甄／台南報導〕有別於一般藝術特展為期3、4個月，奇美博物館《凝視日常》展期長達一年多，且更在展期中進行展品替換，奇美博物館為讓民眾進一步了解荷蘭藝術家哈勒曼特，6日起增加陳列20件作品，也邀請看過展覽的朋友回訪，感受藝術家哈勒曼特「微小的日常」。

奇美博物館指出，來自荷蘭的哈勒曼特，擅長畫「靜物」，細膩的筆觸與微妙的光影變化，自展覽推出後，受到不少民眾喜愛，半年來也累積許多粉絲，每一幅栩栩如生的畫作，都讓觀賞者反思，更從中了解哈勒曼特「一次做一件事」的精神。

《凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特》百件展品中，包括了油畫、草圖、手稿、創作工具、技法解說及專訪影片等，奇美博物館在展期中途，更換13件作品並新增20件作品，增加的作品包含〈有白碗的靜物構圖〉、〈櫥裡的羅馬玻璃〉等，相當精彩。

奇美博物館表示，因此次展期拉長，特別在展覽過程中更新展品，讓喜愛該展的民眾可以再度回流，若一年只做一檔特展，把精力和經費都灌注在同一個展覽裡，希望可真正深化藝術推廣與教育活動。

《凝視日常》特展展期至明年2月25日止，配合今年教師節到來，即日起至12月31日推出敬師方案，老師本人憑教師證可享特展專案票特價100元（一證限購兩張），相關資訊詳見奇美博物館查詢。