南部齋僧法會 日韓高僧來台 共奉誦于蘭盆經

「南部供佛齋僧、育僧護國祈福大法會」今天上午在高雄阿蓮光德寺熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

2018-09-02 13:00

〔記者蘇福男／高雄報導〕「南部供佛齋僧、育僧護國祈福大法會」今天上午在高雄阿蓮光德寺熱鬧登場，來自日、韓等國高僧和國內近2500位法師和信眾，一同虔誠奉誦盂蘭盆經，祈求佛祖讓世界更安樂祥和。

齋僧法會源自於「佛說盂蘭盆經」的典故，目犍連尊者觀得母親死後墮入餓鬼道非常痛苦，卻無法解救母親，佛陀教他在農曆7月份出家人結夏安居圓滿日，以最虔誠心準備清淨食物供養出家修行人，就可為現世父母消災祈福，也可為過去七世父母超薦、離苦得樂，以報父母恩。

因此佛教認為7月是孝親報恩、祈福修善的吉祥月、功德月、福田月、僧伽月、報恩月、孝道月，旨在鼓勵行孝報恩、普度齋僧。

每年的供佛齋僧育僧大會跨越派系山頭，打破門戶之見，與他國佛教界交流，日本靈雲院國際禪交流友好協會會長則竹秀南長老，自2008年起每年都帶領日本法師前來同霑法喜，韓國覺皇寺住持能仁大法師也帶領僧俗二眾弟子，共植功德福田。

光德寺淨心長老致力於僧伽養成教育，設校興學培育僧才與僧格，深入經藏弘揚正法，為鼓勵教育僧伽的寺院團體，自2005年起，在供佛齋僧大會中頒發辦佛學教育學院獎助學金，鼓勵因教育僧伽而續佛慧命，為南部齋僧活動一大特色。