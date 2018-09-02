林強加入台中花博團隊 參與「發現館」音樂設計

林強參與台中花博「發現館」音樂設計。（中市府提供）

2018-09-02 12:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕為讓遊客更了解台中花博后里森林園區的佈展精神，台中市政府今天說，金曲、金馬獎得主林強將參與園區「發現館」音樂設計。林強表示，「音樂是無形的表達者」，他將運用曲子串起年輕人的創意、遊客的聽覺感受，傳遞場館的自然生態理念。

市府說，台中花博強調生產、生態與生活的平衡，其中，后里森林園區為自然生態的代表展區，帶領遊客遊歷台中「母親之河」大甲溪低海拔至高海拔，看見0至3886公尺所孕育的生命奇蹟，包括大甲溪出海口高美濕地、低海拔的農村環境、中高海拔的山脈林相與溪流，感受台灣生態的多元。

為讓遊客更了解展區精神，市府邀請林強參與發現館音樂設計。林強表示，發現館分為里山石虎、生態廊道、海河交界等8個空間，每個空間分別由不同年輕人創作，展現各自特色，作曲過程中透過與年輕創作者交流，找出他們的創作精神，融入曲子當中，以展現各展區的核心精神。

「音樂只是氛圍營造」林強強調，音樂是配角，襯托每個展區的創作理念。他舉例，館內有一區的自然特色較為夢幻，當踏入展區時，可感受現實與虛幻的交界，讓人似乎存在於現實，卻又抽離現實，此時，音樂就要協助營造現實與夢境並存的狀態，傳遞創作者想表達的氛圍，也讓觀眾隨著樂音融入場館的建築特色與創作理念。

林強也分享作曲的靈感，生活是最基本的創作養分，因為他出生於農家，因此深知自然環境的樂音，希望運用自身的經歷與價值，融合創作者理念，並挹注年輕人創意，期盼讓參觀花博發現館的遊客，不僅看見花卉之美，也一同愛護生態、珍惜生命。

市府表示，發現館建築區分為8個空間，觀眾依循海拔的情境轉換，仿若觀賞一部電影的起承轉合，提供觀眾全感體驗空間，因此音樂也是其中重要的感官元素，希望透過台灣流行音樂傳奇人物，更是侯孝賢、趙德胤等藝術電影音樂幕後大師的林強，運用音樂詮釋台中花博的空間故事。