「師徒制」有機專班結訓 有機農秀「黃皮」木瓜

2018-09-02 12:16

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府推廣友善農業、有機栽培，開設有機農業專班， 今天又有103人取得有機暨設施專班培訓結訓證書，投入有機農業生產行列。副縣長丁彥哲表示，有機專班採取師徒制，避免無謂錯誤嘗試與資源浪費，輔導學員成立「雲蘆」社群交流平台，成為雲林縣推動有機農業之生力軍。

107年度有機暨設施專班的培訓委託雲林科技大學辦理，共開設4班，3班初階班（斗六班、虎尾班、元長班），1班進階班（斗六班）。

丁彥哲表示，有機專班首創師徒制，今年更規劃榮譽農業師傅，由國立雲林科技大學自102至106年度學員中，已取得有機驗證者，擔任榮譽農業師傅，傾囊相授指導學員，傳授學員實際耕作、申請驗證過程之歷程與經驗。

農業處長張鴻猷指出，雲林有機暨設施專班已歷經6年培育，結訓學員已逾1000人，對其中從事有機栽種並已取得驗證，在有機栽培有一定成果或經驗的學員，縣府希望培養他們農場診斷能力，訓練授課指導學員技巧，培養學員成為有機農業種子教師，成為推展有機農業推手，藉由這些經驗豐富的師傅，給予學員農場設施、栽種之診斷等，提供入行新手建議，減少新手不得其門而入的困境。

經營「阿爸ㄟ果子園」的農友陳明正表示，家中主要種植茂谷，過去採用慣行農法栽培果樹，需要轉型，所以參加有機農業專班，他也引進外來品種的「黃皮」木瓜及木鱉果等較無病蟲害的水果，試行有機種植，希望將成功的經驗轉移到「茂谷」柑上。