陳楊麗蓉行善47年捐款近千萬 單親媽重拾力量

2018-09-02 12:13

〔記者王涵平／台南報導〕83歲陳楊麗蓉26歲喪夫，獨力撫養2幼女，47年前開始關懷單親媽媽，迄今已捐助近千萬，488名人受惠，今年更擴及雲嘉地區。

雲嘉南家扶扶助的20名單親媽媽今齊聚北台南家扶舉辦溫馨茶會，每位媽媽獲頒2萬5千元，陳楊女士總計發出50萬元鼓勵單親媽媽。

現年83歲的陳楊麗蓉女士，26歲時先生因病過世，2名幼女嗷嗷待哺，陳楊撐起家中事業，在當時年代受盡揶喻，對於單親喪偶母親的遭遇感同深受。

獲贈鼓勵金的單親媽媽幾都苦成淚人兒，陳楊麗蓉說:「我已經哭到沒有眼淚，得了乾眼症了，您們的心聲我真的懂，但我們現階段更重要的是堅強，挑起重擔好好教育子女」，感動現場的所有人。

自幼受阿嬤身教影響，目前在台北自營麵包店的孫女陳宜瑾特製50條麵包，一早搭車南下與會，她說:「受助媽媽才是阿嬤的貴人，讓阿嬤的愛心得以流傳。」

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，陳楊女士從民國61年開始透過婦工會，於每年先生忌日時針對縣內單親守寡處生活困境中的母親表達關懷慰問，直至81年才轉由家扶提供捐助名單，每位媽媽可獲1萬到3萬5千元的急難生活救助金，為讓愛永續長存，96年捐出1千萬元成立「寒梅社會福利慈善事業基金會」，47年來捐助金額高達955萬元，今年首度將名額由原本的10名提高為20名，由台南市擴及嘉義及雲林。