法鼓山方丈交接 果暉法師接到108顆方丈念珠

法鼓山方丈交接典禮今天早上在新北市金山區法鼓山佛教世界園區舉行，象徵傳承的交接信物儀式，在惠敏法師（中）監交下，由退位方丈果東法師（右）將108顆的方丈念珠，交給新任方丈果暉法師（左）。（記者俞肇福攝）

2018-09-02 11:46

〔記者俞肇福／新北報導〕法鼓山方丈接任典禮，今天早上10點在新北市金山區法鼓山世界佛教教育園區大殿舉行，原任法鼓山副住持果暉法師，接任法鼓山方丈；果暉法師將成為繼法鼓山創辦者聖嚴法師、第二位方丈果東法師後的第三位方丈。

接任方丈的果暉法師致詞時表示，希望在僧俗四眾的協助下，完成法鼓山創辦人聖嚴法師的「提昇人的品質、建設人間淨土」宗旨，讓人間更祥和、社會更和諧；果暉法師說，如何利用現代科技讓佛法與現代人更親近，讓忙碌的現代人都能夠和樂無諍。

退位方丈的果東法師表示，感謝12年來僧俗四眾的團結合作鼎力支持，讓法鼓山能夠對社會有所貢獻；他退位後，將繼續在法鼓山體系中修行奉獻。

法鼓山僧團是於6月26日在法鼓山世界佛教教育園區，召開第8屆全球僧團大會中通過果暉法師擔任第6任方丈；聖嚴法師當年負笈東瀛獲得日本立正大學博士，果暉法師也是日本立正大學博士，果暉法師未來接下法鼓山方丈重任，傳承聖嚴法師的衣缽。

60歲的果暉法師1985年於法鼓山創辦人聖嚴法師座下出家，日本立正大學文學博士，現任法鼓山副住持暨法鼓文理學院佛教學系系主任，曾任法鼓山僧團都監、法鼓山僧伽大學院長，也是聖嚴法師2005年傳法的法子。

法鼓山首位方丈為創辦人聖嚴法師，2006年9月2日退位，由現任方丈果東法師接位，果東法師連任3任，長達12年，今天卸任成為法鼓山第二位退位方丈。

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