台南永華國民運動中心開幕 民眾搶先體驗

台南市代理市長李孟諺（左二）、教育部體育署副署長王水文（左一）開幕後參觀場館設施及體驗。（記者蔡文居攝）

2018-09-02 11:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市永華國民運動中心今天（9月2日）開館試營運，民眾迫不及待搶先體驗，詢問度破表，現場熱鬧滾滾。

今天開館儀式由台南市代理市長李孟諺、教育部體育署副署長王水文、奧運舉重金牌名將許淑淨、南市體總會長劉福財及立委黃偉哲、陳亭妃、林俊憲及各界人士出席，並一起啟動水晶球正式揭幕。

李孟諺表示，永華國民運動中心基地面積約2.9公頃，不僅是南台灣最大，甚至也應該是全國最大的公辦國民運動中心，除了有專屬羽球館、還有各式各樣的重量訓練器材，更有全國首創的高階體適能訓練中心及綠能健身器材，歡迎所有市民朋友共同來體驗。

今天開幕後，中午12點開放眾免費體驗，不少民眾迫不及待想搶先體驗，詢問度也破表。參與開幕的貴賓、民眾則隨著市長搶先體驗，對運動中心的設施無不豎起大拇指稱讚。

教育局表示，永華國民運動中心是市府於99年6月向行政院體委會申請獲核定經費補助辦理，102年完成可行性評估。運動中心基地面積約2.9公頃，總樓地板面積1萬2891餘平方公尺，建築高度22.8公尺，總工程經費3億6054萬元，其中2億元由教育部體育署補助興建。完工後，由體育處委託的喬鑫股份有限公司作為後續管理營運廠商。

教育局表示，試營運期間從9月2日至9月9日共8天，開放時間為每天上午8點至下午8點，期間民眾可至各場館櫃檯登記排隊進場免費體驗。逕詢電話：永華國民運動中心（06）2986-111。