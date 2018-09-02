軍人節快樂！嘉義災民掛紅布條感謝國軍救災

93軍人節，823災區嘉義縣東石鄉民掛上布條，感謝國軍。（記者林宜樟攝）

2018-09-02 10:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣因823大雨造成嚴重災害，許多村落淹水嚴重，國軍在各災區幫忙，協助最沒人要做的搬運豬、雞屍，幫助災民搬運損壞家具，清掃校園和消毒；93軍人節，嘉義縣重災區東石鄉民眾組成的網路社團「東石之美」自主性掛上大布條「感謝國軍官兵暨各界善心人士對東石823災害協助」、「祝國軍英雄們 九三軍人節快樂」，表達對國軍的感恩。

東石之美是在地民眾在臉書上組成的社團，社員有2萬多人，在這次災害社員四處奔走傳遞災區訊息，發揮民眾力量，社長余仁傑、副社長黃碧貞等人在災後製作布條感謝國軍與善心人士。

余仁傑說，如果在東石的各處都綁上一條的話也不足以表達東石鄉親們對國軍和善心人士感謝的萬分之一，「你們不怕髒、不怕臭、不怕累、不怕受傷、不怕汗水濕透衣襟、全力以赴的幫助我們讓我們的家園早日回復從前的樣子。」

余仁傑說，東石港口宮副主委鄭吉提供建議，掛上布條，雖然國軍們以最快速度圓滿完成任務，也回去駐地，但還是要透過布條、網路讓國軍們知道感恩之意。

嘉義縣嚴重淹水，雞隻死亡超過80萬隻，豬隻死亡超過6000頭，國軍嘉義災防區官兵投入救災，國軍南區聯合測考中心、陸軍機步234旅、五二工兵群及嘉義後備指揮部及空軍嘉義基地的第四戰術戰鬥機聯隊等部隊都前往幫忙，在水災過程中協助撤離民眾、道路清理、清運動物屍體、環境消毒、低漥淹水地區抽水及清潔校園等任務，讓民眾可以早日回歸正常生活。