北市私校學雜費「天花板」凍漲15年 明年擬調漲

台北市教育局舉行公私立中學校長會議，有私校在會中希望能放寬學雜費的收費上限。（記者蔡亞樺攝）

2018-09-02 08:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕凍漲15年的台北市私立高中職學雜費，明年擬解禁。台北市教育局頒訂「台北市私立高中職收費彈性試行措施」要點，學雜費採有條件收費，設定收費上、下限在1萬6020至4萬9756元，讓私校辦學發展更具彈性，實施迄今15年，但不少私校校長反映辦學成本高升，盼放寬彈性收費的上限，教育局近日點頭同意，突破收費上限的「天花板」，最快10月提出調漲方案，約有10多所私校適用。

教育局指出，目前北市私立高中職學雜費的收費有3種模式，分別是標準收費、有條件開放的彈性收費、開放收費完全不受限。私校採取彈性收費的高中職約有10多所，例如衛理女中、景文高中、延平中學、再興中學等。

8月教育局舉行公私立校長會議，私校反映少子化的影響，招生愈來愈困難，有校長當場向教育局長曾燦金「諫言」，要求放寬學雜費收取的上限，要把「天花板」往上調。

「價值大於價格」，曾燦金說，辦學應該品質優先，因此有私校收費高昂還是有家長願意送孩子去讀，但私校兼具公共化與自主性，政府適時介入，目前私校國中、小雜費上限是5萬5千至5萬7千元，高中上限4萬9756元，有些校長認為國中反而比高中貴，有點不合理。

曾燦金表示，目前確定取消彈性收費的下限，因為沒有意義，上限部分有條件放寬他個人是支持的，前提是計算公式合理，且要有配套例如師資機制，正待私校提出方案，最快10月提出，107學年度來不及實施，因要招生簡章沒公告，因此可能在108學年度實施。