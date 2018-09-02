縣市教育力調查 台北市重回冠軍寶座 桃園進步大

縣市教育力調查，北市重回冠軍寶座，桃園進步最多。圖為 聯邦兒童金融營，17日參觀自由時報印刷廠。（資料照）

2018-09-02 09:43

〔記者林曉雲／台北報導〕親子天下雜誌今天公布兩年一次的縣市教育力大調查結果，兩年前掉到第四名的台北市重回冠軍寶座，台中市則從第1名退到第2名，新北市從第2名退到第3名，最特別的是大黑馬桃園市，從上次的第13名大幅進步到第4名，第5名也是從11名躍進的彰化縣。

另值得關注的是，明年即將上路的十二年國教新課綱（一Ｏ八課綱），新課綱將影響未來十年國民教育的方向，但是調查結果顯示，教育現場第一線的校長和老師，只有5成認為自己「準備好了」，在新課綱即將上路的關鍵倒數一年，各縣市如何加緊腳步，讓教育現場裝備完整。

自2010年起，親子天下每兩年進行一次縣市教育力調查。2018年縣市教育力調查，親子天下執行時間超過半年，延續過去4次的調查基調，從「公平與多元創新」、「教學力」、「閱讀力」及「政策領導力」等四大面向共46個指標，針對全台22個縣市政府、校長及家長代表進行調查，回收1萬1874份有效問卷。

今年的調查結果顯示，台北市重返縣市教育力第一名寶座，在閱讀力、教學力及多元與創新三項指標拿下全國第一。兩年前調查，台北市長柯文哲剛上任新點子多，卻未和校長老師有足夠的溝通，造成部長校長求去情形，政策領導力全國第19名，今年再調查，校長對柯文哲的滿意度有8成2。台北市教育局長曾燦金表示，目前台北市力推國際教育和雙語教育，明年要投入一億元送老師和學生出國交流，也要投入16億元為全台北市兩百多所學校升級校園網路、各校建智慧教室，至少讓每個學生都可以在學校內免費使用網路自主學習，不因家庭背景造成數位落差。

台中市兩年前調查是第一名，今年以近3分之差退到第2名，老師和校長對行政減量的有感度是全國最高。新北市從第2名退到第3名，老師們在新課綱準備的部分，拿下好成績。備受關注的是桃園市，從13名飛到第4名，桃園市長鄭文燦的教育政策滿意度、行政減量有感度、閱讀和數位閱讀政策投入成績，都拿到最高的五級分。彰化縣非六都，擠進前5名，縣長魏明谷力推「校園種電」全部回饋給學校，讓學校未來20年可有穩定財源收入來辦好教育。

前十名唯一的離島是第6名的金門縣，從第7名往前進步一名。而預算短絀的縣市以小搏大，曾一度巷不出員工薪水的苗栗縣，靠勤跑基層和撙節開銷度過難關，政策領導力拿下冠軍，總成績雖退步一名，也保住第7名。南投縣進步一名成為第8名，新竹市則從第5名掉到第9名，台東縣從第12名擠入第10名。

高雄市不在前十名，主因是政策領導力失分。高雄市教師職業工會理事長董書攸舉例，她任教的左營區勝利國小是空污嚴重區，一年有78天PM2.5超標，但這樣的市區大校卻沒有室內運動館，去年還曾在校門口戴著防毒面具抗議。高雄市教育局則說明施政重點在國際交流和海洋教育才會有落差。