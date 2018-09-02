奧客買不到麥當勞竟控詐欺 警方到場：不買就離開！

警方勸該名執意要買漢堡的男子「這只是個優惠」，男子卻不滿地說：「這是詐欺！」警方也直言：「要買就買、不買就離開，不要為難員工嘛！」（資料照）

2018-09-02 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕麥當勞在8月31日推出大麥克買1送1的優惠，沒想到反應熱烈，部分店家大麥克被一掃而空，後來麥當勞緊急宣布其他主餐也享有買1送1優惠。然而有民眾爆料，8月31日當晚有男子到新北市三重區重新路的麥當勞消費，因買不到漢堡，竟控訴「這是詐欺」，並引來警方關切。

根據《蘋果日報》報導，該名男子前晚到麥當勞買餐時，店員告知男子主餐僅剩下雞塊和麥脆雞，結果男子當場發火，質疑倉庫有存貨，怒嗆店經理「你要怎麼處理！」但店經理表示只剩下2種食物，男子反而拿起手機錄影，大喊說「要蒐證」。

隨後店家通報警方到場後，警方勸男子「這只是個優惠」，男子卻不滿回應：「這是詐欺！」警方也直言：「要買就買、不買就離開，不要為難員工嘛！」在警方勸說下，該名男子才悻悻然離開。

看到男子為了買漢堡而大鬧麥當勞，許多網友都紛紛表示：「店家有權不賣你這個奧客

。」、「沒人欠你，東西本來就有數量的問題。」、「在台灣真是什麼優惠活動都不能辦，不然遇到這種奧客就扯不完了。」、「無理取鬧！」