電動機車上路不到1年 郵務士怨：太輕容易打滑摔傷

2018-09-02 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕為配合行政院「空氣污染防制行動方案」，中華郵政於今年初換了一千多輛電動機車，但使用不到一年卻遭到郵務士頻頻抱怨，指使用電動機車送件時不僅容易因機車太輕打滑摔傷，且也無配置行車紀錄器，缺乏保障，被質疑有如「拿命在賭」。不過中華郵政對此回應稱，目前還在試用階段，電動機車也是租用的。

中華郵政為配合行政院「空氣污染防制行動方案」，去年起推動電動車普及化政策，今年1月間首先汰換1627輛電動機車，預計在6年內要全面汰換9000輛燃油機車。但據《TVBS》報導，剛換的電動機車使用不到一年，就有不少郵務士頻頻抱怨，指電動機車比傳統檔車輕太多，也更難控制，輪胎也比檔車窄小，同樣要載重30到50公斤的郵件，電動機車很容易打滑，甚至因此頻頻摔倒受傷。

有郵務士指出，沒下雨時起步都在側滑，更別說是下雨天，簡直是拿命在賭；也有人提到，傳統檔車有配置行車紀錄器，電動機車卻沒有，相形之下更沒有保障。中華郵政工會理事長鄭光明也說，電動機車前面比較輕，把手也比較輕，後面載重時，有可能因此打滑。

中華郵政發言人郭純陽則回應，指目前大部分的電動機車都是用租的，也就是目前還在嘗試階段，會在確定沒問題後，再做大數量的採購。至於行車紀錄器問題，中華郵政則說，必須考量電力問題，目前還在評估當中。