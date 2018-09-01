台北咖啡品鑑大賞 10家優質咖啡館得獎的是…

獲獎者與台北精品咖啡商業發展協會理事長郭維平（左四）合影。（台北市商業處提供）

2018-09-01 23:09

〔記者楊心慧／台北報導〕英國《BBC》曾評選台北市是全球最好的六大咖啡城市之一，為了推廣咖啡，台北精品咖啡商業發展協會主辦「台北城市咖啡品鑑大賞─TSCA第一屆金杯獎」，從32家業者中選出10家優質咖啡館，其中，得獎的歐克法咖啡創辦人陳建名說，價格不夠親民就無法推廣咖啡文化，因此，店內咖啡都很平價，像這次比賽的莊園級黑咖啡只賣40元，在店內很受好評。

手沖單品組獲獎店家為Blacktail café、co77ee、Gentle Coffee紳士咖啡、五咖啡、果咖；義式濃縮組得獎店家為cho café、Jim's Burger café、良師塾人文食飲 literati café、堡壘廳、歐克法咖啡unicofa coffee。

台北精品咖啡商業發展協會理事長郭維平說，專業評審經過考試，有一定的專業素質，而素人評審則是從民眾中挑選出來，接著也幫他們上課、考試，幫助素人評審選出好咖啡，評選非常專業。

至於評分的標準？郭維平說，沒限制評審，但咖啡乾淨、無健康疑慮是基本，其他特色就由評審各自評估。

得獎的歐克法咖啡創辦人陳建名說，大家都希望推廣咖啡文化，但價格不夠親民的話，無法推廣出去，「平價高品質並非只是便宜，而是用更親民的價格真正推廣精品咖啡文化！」

得獎店家cho café則說，店內咖啡有履歷風味卡，上面有產地生豆資訊，也會有烘培師的風味描述，每年都會到咖啡豆產地尋訪確認莊園管理，相信店內的消費者感受的到店家用心。