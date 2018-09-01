改善梧棲大排水質 海線首座水質淨化場啟用

2018-09-01 22:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市梧棲大排水質嚴重污染，產生惡臭異味造成附近民眾困擾，台中市政府在梧棲打造海線地區首座水質淨化兼環境教育場，副市長林陵三今天主持啟用時說，每日可處理1萬噸、約4座國際標準游泳池的污水量，可望改善大排水質。

林陵三說，綠、柳川水環境營造成果豐碩，市府將成功的經驗帶來海線地區，利用大興停車場下方設置礫間現地處理設施淨化梧棲大排水質，市府也正向中央爭取台中港特定區污水下水道S主幹管第一期計畫補助經費，汰換既有民生及工業污水混流的老舊幹管，以推動後續用戶接管工程，逐步改善當地河川水質問題。

另外，海線居民期待40年的南山截水溝工程，在市府努力下，於105年4月啟動，預計108年完工後，上游山洪截流後分流排入梧棲、安良港及山腳排水，有效分擔整體流域的排洪壓力。未來可改善367公頃淹水地區，造福約1萬9000人。

針對大甲民生地下道、沙鹿及龍井火車站前等易淹水地區，市府也透過截流箱涵建置、排水改善、雨水下水道建置等方式解決過去淹水問題，加上三井不動產集團在港區投資25億元興建outlet等重大建設，市府全力帶動海線發展。

水利局長周廷彰說，台中市各河川水質改善以「污水下水道建設」為源頭管制，同時以「河川污染（水）整治」作為末端防治，是因地制宜、雙管齊下、頭尾兼顧的最佳策略。

梧棲大排「礫間接觸曝氣氧化工法」屬師法大自然河川自淨方式工法，每日可處理1萬噸污水，將水質由目前嚴重污染改善為中度污染，上方空間還可以恢復停車場使用，場內環境教育廊道，歡迎市民參訪。