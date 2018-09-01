豪雨捐血量銳減 全台鬧血荒庫存僅剩4.2天

血液基金會公關處長黎蕾表示呼籲，民眾這一兩週有空，希望能前去捐血，幫助有需要的患者，也提醒因血液有保存期限，若瞬間大量血液湧入，也非樂見，希望民眾能分批前往挽袖捐血。示意圖。（資料照）

2018-09-01 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕由於日前豪雨席捲台灣，導致全台各地的捐血量減少，台灣血液基金會指出，目前全台血液庫存量只剩約4.2天，台北、台中的血液庫存量都剩不到4天，呼籲民眾踴躍挽袖「熱血」相助。

綜合媒體報導，血液基金會公關處長黎蕾表示，由於最近全台豪雨不斷，不僅民眾出門捐血的意願低，甚至連台南捐血中心也成了淹水受災戶，雖然血庫的血液沒有被影響，但是也被迫暫停接受捐血，目前已恢復正常；而部分縣市停班停課，也使捐血作業暫停數日。

根據血液基金會的數據指出，目前全台的血液庫存量平均只剩4.2天，嚴重低於安全庫存量7天；其中台北血液庫存量3.7天，最缺A型血、新竹5.8天，最缺AB型血、台中3.2天，A、B、O型都不到4天用量、台南4.3天，A、O型都不到4天用量、高雄4.7天，以B型血最缺。

黎蕾指出，其中台中因為遭遇暴雨影響，且醫院用血量較大，所以庫存量最低；呼籲民眾這一兩週有空，希望能前去捐血，幫助有需要的患者，也提醒因血液有保存期限，若瞬間大量血液湧入，也非樂見，希望民眾能分批前往挽袖捐血。