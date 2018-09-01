晚上出門帶傘！全台14縣市大雨特報

2018-09-01 19:58
氣象局針對全台14縣市發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今晚6時25分針對全台14縣市發布大雨特報，提醒民眾外出攜帶雨具。
大雨警戒地區為：新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣。
氣象局指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（1）日新北市、桃園市、高屏地區、台東地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率。
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氣象局針對全台14縣市發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今晚6時25分針對全台14縣市發布大雨特報，提醒民眾外出攜帶雨具。
大雨警戒地區為：新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣。
氣象局指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（1）日新北市、桃園市、高屏地區、台東地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率。