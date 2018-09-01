高鐵轉乘僅3分鐘惹民怨 苗栗客運調整延後發車

苗栗客運行駛「高鐵苗栗站—台中大甲」的5808車班發車時間，因與高鐵列車到站時間太近，被投訴對轉乘旅客不友善。（記者彭健禮攝）

2018-09-01 19:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗客運行駛「高鐵苗栗站—台中大甲」的5808車班，因客運從高鐵站的發車時間，與高鐵列車到站時間，僅有3分鐘空檔，被投訴對轉乘旅客不友善。苗客從善如流，函文向主管機關苗栗監理站報備，即日起調整每班次往後延10分鐘發車。

苗栗客運5808班次，從高鐵苗栗站發車的首班車，原本為上午7點15分，沿台1線經後龍、西湖、通霄、苑裡至台中大甲，平均1小時1班；但高鐵列車到站時間是7點12分，若要轉乘苗客5808的旅客，等同僅有3分鐘的空檔。

有網友日前在「通霄人（讚）出來」臉書社團PO文抱怨「二分鐘內得趕上車，否則望車離去，悲乎哀哉！多次反映，自求多福！」引起其他網友熱議，認為相當不友善。

苗栗客運表示，接獲民眾客訴反映後，已將高鐵站各班車發車時間往後微調，並送交監理站審查改善；5808路線班次也略做調整，由原本來回共28班次，縮減為20班次。

苗栗監理站表示，高鐵南北到站列車每天共有25列次，監理站同意苗栗客運自9月1日起，配合高鐵列車到站時間，往後延5到10分鐘，5808的高鐵站首發車，延後到上午7點20分發車，讓轉乘旅客有充足的時間。