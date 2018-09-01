從海運跨足航空、飯店、鋼鐵製造業 長榮集團慶成立50週年

2018-09-01 20:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮集團走過50個年頭，今日於張榮發基金會，舉辦慶祝酒會。長榮國際公司張國華致詞時感謝合作夥伴及全體員工，50年來與長榮共同打拼奮鬥，感謝社會大眾支持，成就今日長榮規模；期許未來秉持創立初心，與時俱進，期望大家在長榮集團60年能再齊聚一堂，往百年邁進。

長榮集團從海運起家，創辦人暨總裁張榮發於1968年9月1日創立長榮海運公司，雖曾遭遇火燒船、公司借貸無門、國際運費同盟的封殺及打壓等困境，但仍藉由一艘15年船齡的雜貨船「長信輪」，為集團奠下發展基礎。1972年開闢台灣第一條遠東－中東定期航線，協助將貨物如期運到中東地區，解決台灣貨主艙位需求；1979年以獨立船公司身份，開闢遠東－歐洲全貨櫃定期航線，是全球第一家打破遠歐運費同盟壟斷的船公司；1984年開闢環球東西雙向全貨櫃定期航線，隔年躍居全球最大貨櫃船公司。

海運打下基礎後，總裁張榮發希望將運輸服務觸角延伸到航空產業，於長榮海運成立20週年酒會時，宣布投資設立台灣第一家民營國際航空公司－長榮航空，張榮發曾說：「長榮航空雖然無法像長榮海運一般，成為世界規模最大的航空公司，但是一定要成為全球最安全及服務品質最佳的航空公司。」長榮航空成立初期，在飛安、服務的軟硬體建設上投注鉅資，1991年飛上青天後，短短幾年航點就遍佈亞、歐、美、澳各大洲，成長速度在當時實屬少見。時至今日，長榮航空在全球飛航安全及服務品質評比皆名列前茅。

今日長榮集團業務規模，除海運、航空相關產業外，還跨足航太科技、國際連鎖酒店及鋼鐵製造等領域，展望未來，長榮集團仍將持續以「創造利潤、照顧員工、回饋社會」經營理念向前邁進。

張榮發秉持取之社會，用之社會的企業責任，1985年設立財團法人張榮發基金會，長期投入各項公益事業，包含慈善醫療救助、教育文化獎助，並不惜花費鉅資成立長榮交響樂團、長榮海事博物館、編印道德月刊等，具體實現企業家回饋社會心願。